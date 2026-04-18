O Mogi será o adversário do São José nos playoffs da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). O adversário foi definido após a finalização da última rodada da primeira fase, neste sábado.

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A equipe joseense, comandada pelo técnico Chris Ahmed, se classificou em oitavo lugar no geral, uma posição acima dos mogianos. Na rodada final, perdeu para o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul (SP).