O Mogi será o adversário do São José nos playoffs da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). O adversário foi definido após a finalização da última rodada da primeira fase, neste sábado.
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A equipe joseense, comandada pelo técnico Chris Ahmed, se classificou em oitavo lugar no geral, uma posição acima dos mogianos. Na rodada final, perdeu para o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul (SP).
Agora, como tem melhor campanha que o Mogi, tem a vantagem de fazer até três jogos em casa, na série melhor de cinco partida. No ano passado, o São José caiu nesta mesma fase, oitavas de final, quando perdeu para o Vasco.
Desta vez, os joseenses querem uma história diferente e contam com o apoio da torcida no ginásio Linneu de Moura para conseguirem avançar no torneio nacional.
Ingressos
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Existe ainda a venda das cadeiras de quadra,que são comercializadas a preço único de R$ 40.
Há também o espaço destinado à torcida visitante na arquibancada, disponível em valor único de R$ 20.
Devido à alta demanda que é esperada para esse jogo, o clube recomenda que os torcedores garantam seu ingresso antecipadamente e cheguem cedo ao ginásio no dia da partida para garantirem uma entrada tranquila.
- Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira) às 19h30 –São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura
- Jogo 2 – 25/04 (sábado) às 17h30 – Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira) às 19h - Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- Jogo 4 – 30/04 (quinta-feira) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
- Jogo 5 – 02/05 (sábado) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*