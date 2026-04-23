23 de abril de 2026
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FRAGATAS

Atech, da Embraer, atua em sistema de combate de navio da Marinha

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Atech
Assinatura do documento na Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil
Assinatura do documento na Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil

A Atech, empresa do Grupo Embraer, e a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil assinaram, na última sexta-feira (17), um protocolo de intenções para a elaboração de estudos focados na evolução e manutenção do Sistema de Gerenciamento de Combate (CMS – Combat Management System), bem como no aprimoramento das capacidades do Sistema de Combate das Fragatas Classe Tamandaré. 

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A assinatura do documento foi realizada pelo vice-almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri, pelo CEO da Atech, Rodrigo Persico, e pelo diretor de negócios de defesa da Atech, Giacomo Staniscia.

O protocolo consolida o papel da Atech como uma importante “Casa de Sistemas” para a Defesa do Brasil, já responsável pelo desenvolvimento do CMS e do Sistema Integrado de Gerenciamento da Plataforma das Fragatas Classe Tamandaré.

Essencial para as operações de combate, o CMS integra sensores e armamentos para proporcionar uma consciência situacional completa e apoiar a tomada de decisão em cenários de combate.

Com este novo passo, Atech e Marinha do Brasil se unem para explorar soluções tecnológicas que garantirão que as fragatas mantenham a superioridade tecnológica ao longo de todo o seu ciclo de vida, respondendo às futuras demandas e ameaças do cenário naval.

Repercussão

“Esta parceria com a Marinha do Brasil é um passo estratégico que reforça nosso compromisso de longo prazo com a soberania nacional. Ao trabalharmos juntos na evolução contínua dos sistemas de combate, garantimos que as Forças Navais brasileiras operem com o que há de mais avançado em tecnologia de defesa, aumentando a segurança e a eficiência de suas missões”, disse Persico.

Zampieri destacou a importâncias deste marco para a autonomia tecnológica do Brasil no setor de sistemas para a Defesa “A parceria entre MB e Atech torna-se primordial para assegurar que o Sistema de Gerenciamento de Combate das fragatas classe Tamandaré esteja sempre em constante evolução”, afirmou.

O Programa Fragatas Classe Tamandaré é um dos mais importantes projetos de modernização da Marinha do Brasil, com a construção de quatro navios de alta complexidade tecnológica, que ampliarão a capacidade de proteção das águas jurisdicionais brasileiras.

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