A Atech, empresa do Grupo Embraer, e a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil assinaram, na última sexta-feira (17), um protocolo de intenções para a elaboração de estudos focados na evolução e manutenção do Sistema de Gerenciamento de Combate (CMS – Combat Management System), bem como no aprimoramento das capacidades do Sistema de Combate das Fragatas Classe Tamandaré.

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A assinatura do documento foi realizada pelo vice-almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri, pelo CEO da Atech, Rodrigo Persico, e pelo diretor de negócios de defesa da Atech, Giacomo Staniscia.