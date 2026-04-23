A Atech, empresa do Grupo Embraer, e a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil assinaram, na última sexta-feira (17), um protocolo de intenções para a elaboração de estudos focados na evolução e manutenção do Sistema de Gerenciamento de Combate (CMS – Combat Management System), bem como no aprimoramento das capacidades do Sistema de Combate das Fragatas Classe Tamandaré.
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A assinatura do documento foi realizada pelo vice-almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri, pelo CEO da Atech, Rodrigo Persico, e pelo diretor de negócios de defesa da Atech, Giacomo Staniscia.
O protocolo consolida o papel da Atech como uma importante “Casa de Sistemas” para a Defesa do Brasil, já responsável pelo desenvolvimento do CMS e do Sistema Integrado de Gerenciamento da Plataforma das Fragatas Classe Tamandaré.
Essencial para as operações de combate, o CMS integra sensores e armamentos para proporcionar uma consciência situacional completa e apoiar a tomada de decisão em cenários de combate.
Com este novo passo, Atech e Marinha do Brasil se unem para explorar soluções tecnológicas que garantirão que as fragatas mantenham a superioridade tecnológica ao longo de todo o seu ciclo de vida, respondendo às futuras demandas e ameaças do cenário naval.
Repercussão
“Esta parceria com a Marinha do Brasil é um passo estratégico que reforça nosso compromisso de longo prazo com a soberania nacional. Ao trabalharmos juntos na evolução contínua dos sistemas de combate, garantimos que as Forças Navais brasileiras operem com o que há de mais avançado em tecnologia de defesa, aumentando a segurança e a eficiência de suas missões”, disse Persico.
Zampieri destacou a importâncias deste marco para a autonomia tecnológica do Brasil no setor de sistemas para a Defesa “A parceria entre MB e Atech torna-se primordial para assegurar que o Sistema de Gerenciamento de Combate das fragatas classe Tamandaré esteja sempre em constante evolução”, afirmou.
O Programa Fragatas Classe Tamandaré é um dos mais importantes projetos de modernização da Marinha do Brasil, com a construção de quatro navios de alta complexidade tecnológica, que ampliarão a capacidade de proteção das águas jurisdicionais brasileiras.