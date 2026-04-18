19 de abril de 2026
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MARTINS PEREIRA

São José renova contrato com Jorge Castilho até 2027

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Jorge Castilho
Jorge Castilho

O São José anunciou a renovação de contrato do técnico Jorge Castilho até o término do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. O acordo foi definido após reunião entre o treinador e o CEO do clube, Bruno Cazarine.

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Castilho teve papel decisivo na campanha da equipe na Série A2 deste ano. Ele assumiu o comando na sexta rodada e conduziu o time à classificação com a quarta melhor campanha entre os 16 participantes da competição.

Segundo Bruno Cazarine, a permanência do treinador reflete o alinhamento entre as partes e o desejo de dar continuidade ao trabalho. “A renovação foi possível pelo interesse mútuo em manter o projeto. Além disso, entendemos que havia essa expectativa por parte do torcedor, para que o Castilho já iniciasse o planejamento da próxima temporada”, afirmou o dirigente.

O técnico destacou a identificação com o clube e a estrutura oferecida. “Fico satisfeito em permanecer no São José. Desde minha chegada, encontrei um ambiente organizado e com objetivos bem definidos. A experiência recente e o aprendizado da Série A2 serão importantes para buscarmos resultados ainda melhores”, disse.

A renovação também inclui a permanência do auxiliar Fabiano Braz. Com isso, o clube reforça a confiança na comissão técnica e projeta a sequência do trabalho com foco no desenvolvimento esportivo e em novas conquistas.

À frente da equipe em 2026, Jorge Castilho soma 16 partidas, com 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time marcou 26 gols e sofreu 14 durante o período

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