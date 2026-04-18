O São José anunciou a renovação de contrato do técnico Jorge Castilho até o término do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. O acordo foi definido após reunião entre o treinador e o CEO do clube, Bruno Cazarine.

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Castilho teve papel decisivo na campanha da equipe na Série A2 deste ano. Ele assumiu o comando na sexta rodada e conduziu o time à classificação com a quarta melhor campanha entre os 16 participantes da competição.