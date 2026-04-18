O Jacareí está eliminado. A equipe da região perdeu por 1 a 0 para o São Caetano na tarde deste sábado (18), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, no jogo de volta das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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Com isso, está fora do torneio, já que no jogo de ida, em casa, ficou no empate por 0 a 0, no Du Cambusano. Agora, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi também encerra suam primeira temporada profissional, quando assumiu o lugar do antigo Atlético Joseense. E E a cidade de Jacareí voltou a ter futebol profissional após 12 anos.
Em campo, o Jacareí começou em cima, até porque precisava do gol e se lançou ao ataque. Mas, também dava espaços aos donos da casa, que levavam perigo, como aos 10min, quando finalizou com perigo, por cima.
O jogo estava aberto e, aos 38min, o São Caetano teve grande chance em chute de fora da área, que desviou na zaga, enganou o goleiro César, mas foi para escanteio. E o primeiro tempo terminou empatado por 0 a 0.
Na etapa final, o Jacaré do Vale quase marcou aos 12min, em chute até despretensioso da esquerda. Mas, a bola rasteira foi desviada e o goleiro do São Caetano, com a ponta dos dedos, desviou para escanteio.
No entanto, o São Caetano não ficava apenas na defesa e quase marcou aos 22min, quando veio um ataque pela esquerda. E o chute cruzado passou rasteiro, raspando a trave do goleiro.
E, aos 30min, o que estava difícil para o Jacareí, se complicou ainda mais. Após cobrança de escanteio da direita, a bola sobrou na área para Índio, que ajeitou e mandou no meio do gol, rasteiro: 1 a 0. Depois, não conseguiu mais reagir.