O Jacareí está eliminado. A equipe da região perdeu por 1 a 0 para o São Caetano na tarde deste sábado (18), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, no jogo de volta das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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Com isso, está fora do torneio, já que no jogo de ida, em casa, ficou no empate por 0 a 0, no Du Cambusano. Agora, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi também encerra suam primeira temporada profissional, quando assumiu o lugar do antigo Atlético Joseense. E E a cidade de Jacareí voltou a ter futebol profissional após 12 anos.