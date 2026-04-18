O Manthiqueira perdeu por 3 a 0 para o Mauá na tarde deste sábado (18), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na partidas de abertura da Quinta Divisão do Campeonato Paulista. Os dois times estão no grupo 4.

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Agora, a Laranja Mecânica faz seu primeiro jogo em casa no próximo sábado (25), quando recebe o União Mogi, a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.