O Manthiqueira perdeu por 3 a 0 para o Mauá na tarde deste sábado (18), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na partidas de abertura da Quinta Divisão do Campeonato Paulista. Os dois times estão no grupo 4.
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Agora, a Laranja Mecânica faz seu primeiro jogo em casa no próximo sábado (25), quando recebe o União Mogi, a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
No mesmo dia e horário, o Mauá faz o dérbi local contra o Mauaense, novamente no Pedro Benedetti.
O jogo
Neste sábado, o time da casa chegou com perigo aos 14min, em chute que acertou a trave esquerda, rasteira, com muito perigo. Na sobra, havia o impedimento.
Por sua vez,o Manthiqueira também ia para o jogo e levava perigo nos contra-ataques. Uma dessas boas jogadas veio aos 30min, mas não se traduziu em gol.
Contudo, o Mauá pressionava mais e abriu o placar aos 35min, com um golaço de fora da área. No lance, o atacante Matheusão mandou uma bomba de longe e fez 1 a 0, de perna esquerda.
O time da região quase empatou com Danilo, aos 45min, em chute forte, após arrancar pela esquerda, mas a bola foi desviada para escanteio.
Na etapa final, a Laranja Mecânica nem teve tempo para reagir. Aos 2min, o Mauá ampliou com Breno, que entrou no intervalo, recebeu na direita, fez a finta e mandou no canto esquerdo: 2 a 0 e outro golaço.
E o que já estava complicado piorou aos 10min, quando saiu o terceiro gol do Mauá. Novamente com Matheusão, o time da casa pegou uma sobra de cabeçada no travessão e mandou para o fundo da rede: 3 a 0.