19 de abril de 2026
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Árvore cai sobre casa em Ubatuba e mobiliza resgate dos bombeiros

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros avaliaram os riscos e realizaram o corte e remoção da árvore
Bombeiros avaliaram os riscos e realizaram o corte e remoção da árvore

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã deste sábado (18), por volta das 11h40, para atender ocorrência de queda de árvore sobre uma residência, no bairro Jardim Carolina, em Ubatuba. No local, os bombeiros constataram que a árvore havia atingido parte da estrutura do imóvel.

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De imediato, a equipe realizou a avaliação dos riscos e iniciou os trabalhos de corte e remoção da árvore, utilizando equipamentos adequados, garantindo a segurança dos moradores e evitando novos danos.

Apesar do impacto e dos prejuízos materiais, não houve registro de vítimas.

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