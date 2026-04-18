Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã deste sábado (18), por volta das 11h40, para atender ocorrência de queda de árvore sobre uma residência, no bairro Jardim Carolina, em Ubatuba. No local, os bombeiros constataram que a árvore havia atingido parte da estrutura do imóvel.

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De imediato, a equipe realizou a avaliação dos riscos e iniciou os trabalhos de corte e remoção da árvore, utilizando equipamentos adequados, garantindo a segurança dos moradores e evitando novos danos.