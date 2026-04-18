Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (18), em Ilhabela, após chocar-se contra um muro na rua Crispim Dias Pinto, no bairro Reino. O acidente aconteceu por volta das 3h40.
O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para apoiar o Samu na ocorrência de acidente de trânsito.
No local, a equipe do Samu informou que a vítima estava em óbito. A Polícia Militar foi acionada para preservar a área até a chegada da perícia técnica.
Não há informações sobre as circunstâncias do acidente e a identidade da vítima.