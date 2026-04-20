Nunca foi tão alto o número de motociclistas mortos em acidente de trânsito no Vale do Paraíba quanto no primeiro trimestre de 2026, o mais mortal da série histórica do Infosiga, que começa em 2015.

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De janeiro a março de 2026, 47 motociclistas morreram em acidentes de trânsito na região. Eles representaram 58,75% do total dos 80 óbitos no trânsito.