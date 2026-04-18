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Praticante de parapente cai em área rural de São Bento do Sapucaí

Por Da redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Wikipedia
Vítima era praticante de parapente
Vítima era praticante de parapente

O Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão foi acionado na manhã deste sábado (18), às 11h07, para atendimento de um acidente na estrada José Marques da Rosa, na zona rural de São Bento do Sapucaí, nas proximidades do pasto da Fazenda João Caetano.

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No local, foi constatada a queda de um praticante de parapente. Inicialmente, as informações indicavam que a vítima perdeu sustentação e caiu de uma altura aproximada de 10 metros.

O homem de 37 anos apresentava trauma lombar e formigamento em membros inferiores. Foi estabilizada pela equipe do Samu e posteriormente socorrida pelo helicóptero Águia 22, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

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