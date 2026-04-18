O Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão foi acionado na manhã deste sábado (18), às 11h07, para atendimento de um acidente na estrada José Marques da Rosa, na zona rural de São Bento do Sapucaí, nas proximidades do pasto da Fazenda João Caetano.

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No local, foi constatada a queda de um praticante de parapente. Inicialmente, as informações indicavam que a vítima perdeu sustentação e caiu de uma altura aproximada de 10 metros.