18 de abril de 2026
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OPERAÇÃO POLICIAL

Três homens são presos pela PM por tráfico, em Cachoeira Paulista

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista

Três homens foram presos pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista, por tráfico de drogas, na tarde de sexta-feira (17), durante operação no bairro Margem Esquerda. A prisão ocorreu durante operação conjunta entre policiais militares do 23º BPM/I e do 3º Baep, com apoio do Canil.

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Ao chegarem ao local, as equipes visualizaram três suspeitos que tentaram fugir a pé em direção a uma área de mata. Durante o acompanhamento, um deles dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

Com o apoio do cão farejador Axel, foram localizados e apreendidos 202 microcápsulas de cocaína, 81 microcápsulas de crack, 122 porções de maconha e R$ 79,90 em dinheiro.

Os três homens foram detidos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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