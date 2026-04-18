Três homens foram presos pela Polícia Militar em Cachoeira Paulista, por tráfico de drogas, na tarde de sexta-feira (17), durante operação no bairro Margem Esquerda. A prisão ocorreu durante operação conjunta entre policiais militares do 23º BPM/I e do 3º Baep, com apoio do Canil.

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Ao chegarem ao local, as equipes visualizaram três suspeitos que tentaram fugir a pé em direção a uma área de mata. Durante o acompanhamento, um deles dispensou uma sacola contendo entorpecentes.