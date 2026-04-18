A Defesa Civil combate queimada em área de 50 mil metros quadrados em Taubaté, entre os bairros Jardim do Lago e Estoril, após incêndio que atingiu cerca de 42 mil metros quadrados de vegetação e exigiu 2h30 de trabalho das equipes nessa sexta-feira (17).
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Segundo a Defesa Civil, foram usados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas, com apoio de caminhão autobomba, bomba costal e abafadores, sobretudo em pontos de difícil acesso. A ocorrência mobilizou cinco agentes da Defesa Civil e contou ainda com apoio de quatro bombeiros.
Parte do incêndio avançou para dentro das dependências de uma empresa de energia, depois que o fogo ultrapassou o muro de divisa do terreno. Nessa área, cerca de 3.800 metros quadrados de vegetação foram atingidos em direção às torres de energia, o que elevou o risco de acidentes e exigiu reforço no combate.
Área queimada
Depois de conter o trecho que avançou sobre a área próxima às torres de energia, os agentes concentraram força no foco principal, localizado na parte externa do terreno. Foi nesse ponto que o incêndio consumiu a maior parte da vegetação atingida, com cerca de 42 mil metros quadrados queimados.
De acordo com a Defesa Civil, a resposta rápida evitou que o fogo alcançasse outras áreas e reduzisse a margem de segurança para moradores e trabalhadores da região. A atuação exigiu equipamentos específicos por causa do terreno irregular e do acesso mais difícil em alguns pontos.
Após o combate, a Defesa Civil reforçou o alerta para que a população não use fogo na limpeza de terrenos nem no descarte de resíduos. A recomendação também inclui não jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e manter terrenos limpos, com o mato sob controle.
Em caso de focos de incêndio ou qualquer situação de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Com a estiagem, ocorrências desse tipo tendem a exigir atenção redobrada nos próximos dias, sobretudo em áreas abertas, terrenos baldios e faixas de vegetação próximas a áreas urbanas e redes de energia.