A Defesa Civil combate queimada em área de 50 mil metros quadrados em Taubaté, entre os bairros Jardim do Lago e Estoril, após incêndio que atingiu cerca de 42 mil metros quadrados de vegetação e exigiu 2h30 de trabalho das equipes nessa sexta-feira (17).

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Segundo a Defesa Civil, foram usados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas, com apoio de caminhão autobomba, bomba costal e abafadores, sobretudo em pontos de difícil acesso. A ocorrência mobilizou cinco agentes da Defesa Civil e contou ainda com apoio de quatro bombeiros.