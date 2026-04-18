A avenida São João, na altura do número 2025, próximo ao Posto Chaparral, será interditada a partir das 13h deste sábado (5) para a realização de serviços de manutenção na galeria de águas pluviais. Agentes da Mobilidade estarão na avenida para orientar o trânsito.
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Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, equipes da Manutenção da Cidade estão trabalhando na avenida. A intervenção visa sanar a inconformidade identificada, assegurar a integridade da infraestrutura existente e garantir a segurança dos usuários da via, com atuação prioritária e no menor prazo técnico possível.
A Prefeitura informou que segue monitorando a ocorrência e reforça que os serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de drenagem são realizados de forma contínua em todas as regiões do município.
Transporte público
Em razão da interdição, algumas linhas do transporte público terão seus itinerários alterados. Serão afetadas as linhas: 111, 117, 119, 121, 122, 128, 134, 215, 222, 237, 309, 310, 311, 313, 319, 320, 323 e 331.
Durante a intervenção, os ônibus farão desvio pela Avenida Eduardo Cury, seguindo pela Avenida Maria Nardo, com acesso à Avenida Paulista, conversão para a Avenida Barão do Rio Branco e, na sequência, retorno ao itinerário normal.
Veículos leves
Veículos Leves deverão utilizar o seguinte itinerário: Rua Paulo Édson Blair - Rua Augusto Edson Ehlke - Rua Assuntina Ciocchi Blair - Avenida São João.
Ônibus/Caminhões: Av. Dr. Eduardo Cury - Rua Ana Maria Nardo Silva - Av. Paulista - Av. Barão do Rio Branco - R. Madre Paula de São José.
Central 156
Para mais informações, registro de solicitações ou acompanhamento de demandas, a população pode acionar a Central 156 (telefone, site ou app).