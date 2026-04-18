A avenida São João, na altura do número 2025, próximo ao Posto Chaparral, será interditada a partir das 13h deste sábado (5) para a realização de serviços de manutenção na galeria de águas pluviais. Agentes da Mobilidade estarão na avenida para orientar o trânsito.

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Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, equipes da Manutenção da Cidade estão trabalhando na avenida. A intervenção visa sanar a inconformidade identificada, assegurar a integridade da infraestrutura existente e garantir a segurança dos usuários da via, com atuação prioritária e no menor prazo técnico possível.