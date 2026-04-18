Um caminhão colidiu e derrubou a mureta central de concreto na rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (18), no trecho de São José dos Campos.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 144 da Dutra, em torno de 12h40. A colisão não fez vítimas.