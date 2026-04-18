18 de abril de 2026
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ACIDENTE

Caminhão colide e derruba mureta central na Dutra, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Caminhão colidiu na muretra central da rodovia
Caminhão colidiu na muretra central da rodovia

Um caminhão colidiu e derrubou a mureta central de concreto na rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (18), no trecho de São José dos Campos.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 144 da Dutra, em torno de 12h40. A colisão não fez vítimas.

Uma faixa da Dutra foi interditada por aproximadamente 40 minutos para o atendimento ao acidente. A causa da colisão será apurada.

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