Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar por agredir e quebrar o braço da própria mãe, de 62 anos, em São José dos Campos. O caso ocorreu no bairro Galo Branco, na região leste da cidade, na madrugada deste sábado (18).

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de agressão na rua Juvenal Santos, no Galo Branco. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia se refugiado na casa de uma vizinha, com medo de novas agressões.