Dom Raymundo Damasceno Assis, cardeal e arcebispo emérito de Aparecida, vai celebrar a missa das 10h nesse domingo (19) no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá.

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São esperados para participar da celebração religiosa o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o pré-candidato à Presidência da República pela legenda, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás.