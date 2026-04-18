Dom Raymundo Damasceno Assis, cardeal e arcebispo emérito de Aparecida, vai celebrar a missa das 10h nesse domingo (19) no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá.
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São esperados para participar da celebração religiosa o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o pré-candidato à Presidência da República pela legenda, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás.
A missa marcará a sanção da Lei Municipal de Fomento ao Santuário de Frei Galvão, que permitirá investimento de R$ 500 mil em emendas parlamentares para o turismo religioso.
Os recursos serão provenientes do Ministério da Cultura com o objetivo de impulsionar o turismo religioso, melhorando o acolhimento aos romeiros e visitantes no Santuário de Frei Galvão. Entre as ações previstas, estão investimentos em infraestrutura, eventos culturais, incentivo à gastronomia e artesanato local.
Aprovado neste mês de abril na Câmara de Guaratinguetá, o projeto de lei autoriza a parceria do Santuário de Frei Galvão com a Arquidiocese de Aparecida. A norma será sancionada pelo prefeito de Guaratinguetá, Júnior Filippo (PSD), após a cerimônia religiosa.
O projeto veta o uso da verba para atividades de caráter religioso, garantindo que o investimento público cumpra seu papel de desenvolvimento econômico. Na avaliação da Prefeitura, o investimento prepara a cidade para um novo ciclo de crescimento, atraindo novos olhares para a nossa riqueza histórica e hospitalidade.