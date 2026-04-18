A Embraer anunciou que participará do Hannover Messe 2026, o maior evento de tecnologia industrial do mundo, que acontece de 20 a 24 de abril em Hannover, na Alemanha. O objetivo é apresentar as inovações da empresa, iniciativas relacionadas a sustentabilidade e novas tecnologias, além de fortalecer parcerias estratégicas.

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Também estará presente no espaço de exposições da empresa a Eve Air Mobility, uma subsidiária da Embraer responsável pelo design de uma inovadora aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), além do desenvolvimento de seu portfólio abrangente de serviços e soluções operacionais para o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana.