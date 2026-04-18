A Embraer anunciou que participará do Hannover Messe 2026, o maior evento de tecnologia industrial do mundo, que acontece de 20 a 24 de abril em Hannover, na Alemanha. O objetivo é apresentar as inovações da empresa, iniciativas relacionadas a sustentabilidade e novas tecnologias, além de fortalecer parcerias estratégicas.
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Também estará presente no espaço de exposições da empresa a Eve Air Mobility, uma subsidiária da Embraer responsável pelo design de uma inovadora aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), além do desenvolvimento de seu portfólio abrangente de serviços e soluções operacionais para o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana.
No evento, a Embraer organizará uma maratona de startups baseada em desafios tecnológicos, reunindo empreendedores interessados em apresentar e acelerar ideias nas áreas de inteligência artificial, robótica e automação com potenciais aplicações no setor aeroespacial.
"Estamos entusiasmados com a oportunidade de discutir o desenvolvimento de novas tecnologias, avaliar parcerias e colaborar rumo a uma maior integração entre o Brasil e um ecossistema global de inovação", afirmou Leonardo Garnica, líder de inovação corporativa da Embraer.
Tecnologia e inovação
A Embraer liderou diversas iniciativas sobre transição energética, manufatura avançada e digitalização na indústria aeronáutica, além de promover o ecossistema de inovação por meio de parcerias globais que contribuem para o desenvolvimento do futuro da aviação sustentável.
Neste ano, o Brasil é o país parceiro da Hannover Messe 2026 e a Embraer realizará sua exposição na área da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, com uma área de 2.000 m² em pavilhões temáticos dedicados às áreas de automação, máquinas e equipamentos, indústria digital, robótica, energia e sustentabilidade. O evento reúne mais de 130 mil visitantes e 4.000 expositores de mais de 60 países.