São 210 dias de angústia. Sete meses de sofrimento.
A família de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, de Cruzeiro, segue sem saber o que aconteceu com ela desde o seu desaparecimento, na madrugada de 21 de setembro de 2025.
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Mãe de duas crianças e designer de sobrancelhas, Bruna saiu de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, e não voltou mais. Para reforçar o mistério, ela deixou o apartamento aberto antes de sumir. Desde então, ninguém sabe do seu paradeiro.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) segue investigando o caso. Os policiais “mantêm diligências para localizar a desaparecida”, informou a pasta.
A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e está analisando todas as informações e denúncias que chegam à DIG, inclusive a de que Bruna estaria morta – hipótese não confirmada até o momento.
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Buscas em Cruzeiro
Diversas buscas foram feitas no terreno próximo ao condomínio de Bruna, também em área de mata e pântano, mas nada foi encontrado.
A polícia fez escavações, usou cães farejadores e contou com o auxílio de voluntários, entre eles um grupo liderado pelo ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota, que esteve em Cruzeiro para ajudar nas buscas no final de setembro do ano passado.
Na época, Frota trouxe um grupo de amigos para tentar encontrar Bruna. Saiu da cidade sem encontrar nenhum vestígio da jovem.
“Não encontramos nada relacionado a ela. Levamos dois cães farejadores, levamos um drone, ficamos trabalhando ali pelo menos umas 3 horas. Entramos no brejo, nas fazendas vizinhas, fomos a diversos locais que eu poderia encontrar a pessoa, enfim, e não encontramos”, disse ele.
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Tristeza na família
O pai de Bruna, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Ele mantém a fé de que a filha será encontrada com vida.
“Ele continua muito abalado, muito consternado, chora muito e está inconformado com o sumiço da filha. Ela tem duas crianças que também estão muito tristes com o desaparecimento da mãe”, disse um conhecido da família.
O caso de Bruna segue sendo um mistério no Vale do Paraíba. Não há nenhuma informação se ela está viva ou morta. A Polícia Civil continua investigando o caso. Quem tiver qualquer informação pode repassar à DIG de Cruzeiro, pelo WhatsApp (12) 3143-7253. O sigilo é garantido.