Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A família de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, de Cruzeiro, segue sem saber o que aconteceu com ela desde o seu desaparecimento, na madrugada de 21 de setembro de 2025.

Mãe de duas crianças e designer de sobrancelhas, Bruna saiu de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, e não voltou mais. Para reforçar o mistério, ela deixou o apartamento aberto antes de sumir. Desde então, ninguém sabe do seu paradeiro.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) segue investigando o caso. Os policiais “mantêm diligências para localizar a desaparecida”, informou a pasta.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e está analisando todas as informações e denúncias que chegam à DIG, inclusive a de que Bruna estaria morta – hipótese não confirmada até o momento.