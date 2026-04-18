O tráfego de veículos é intenso nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte neste sábado (18), especialmente em razão do feriado prolongado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21).

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De acordo com as concessionárias responsáveis pelas estradas, não há acidentes graves registrados na manhã deste sábado, até as 9h30.