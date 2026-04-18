O tráfego de veículos é intenso nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte neste sábado (18), especialmente em razão do feriado prolongado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as concessionárias responsáveis pelas estradas, não há acidentes graves registrados na manhã deste sábado, até as 9h30.
Três das principais rodovias da região devem receber cerca de 1,595 milhão de veículos durante o feriado de Tiradentes.
O movimento começou a aumentar na sexta-feira (17), a partir do início da tarde, e segue neste sábado (18), com reflexos até a próxima quarta-feira (22), no retorno das viagens. As concessionárias informaram que estarão com 100% das equipes nas rodovias para atender os usuários.
Via Dutra
A concessionária RioSP previa aumento significativo no volume de tráfego na rodovia Presidente Dutra a partir de sexta (17), véspera da emenda do feriado, quando são esperados mais de 285 mil veículos.
Já no retorno do feriado, na terça-feira (21), a previsão é de pouco mais de 260 mil veículos. Nesses dias, o tráfego será intenso ao longo de praticamente todo o dia, com maior concentração entre 9h e 19h.
O fluxo também será elevado na Rio-Santos (BR-101), rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba e da Costa Verde. Na sexta-feira (17), saída para o feriado, eram esperados mais de 40 mil veículos ao longo dos 270 km da rodovia administrada pela RioSP.
No retorno do feriado, na terça-feira (21), a estimativa é de aproximadamente 48 mil veículos. O fluxo será intenso durante todo o período.
Na manhã deste sábado, a concessionária informa trânsito sem acidentes graves na Via Dutra e na BR-101, no trecho do Litoral Norte administrado pela empresa.
Tamoios
A concessionária Tamoios informou que realizará operação especial para o feriado de Tiradentes. A expectativa é que cerca de 195 mil veículos trafeguem pela Rodovia dos Tamoios no período de 17 a 22 de abril.
Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos usuários que, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o aumento de demanda por serviços.
Neste sábado, a concessionária registrou tempo nublado com garoa em pontos isolados da rodovia. O trânsito é intenso no sentido Litoral Norte, mas sem acidentes.
Dom Pedro 1º e balsa
A concessionária Rota das Bandeiras informa alto fluxo de veículos no entroncamento entre a rodovia Dom Pedro 1º (SP-065) e a rodovia Carvalho Pinto (SP-70), em direção às praias do Litoral Norte. Previsão é de que mais de 900 mil veículos trafeguem pelo corredor Dom Pedro durante o Feriado de Tiradentes.
No Litoral Norte, a balsa que faz a travessia entre São Sebastião e Ilhabela tinha fila de espera de duas horas às 9h, e de 30 minutos no sentido contrário. O fluxo deve aumentar na próxima hora, segundo a administradora.