O Corpo de Bombeiros foi acionado nessa sexta-feira (17), por volta das 13h, para atendimento a um incêndio em vegetação nas proximidades da Rodovia dos Tamoios – Contorno Sul, na parte alta do morro, região do bairro Olaria, em São Sebastião.

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No local, a equipe constatou fogo de grandes proporções, atingindo uma área extensa. Apesar da magnitude da ocorrência, não houve risco a residências nem a vidas.