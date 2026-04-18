18 de abril de 2026
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FOGO EM MATA

Incêndio atinge morro sobre túnel da Tamoios, em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Fogo atingiu área extensa na parte alta do morro
Fogo atingiu área extensa na parte alta do morro

O Corpo de Bombeiros foi acionado nessa sexta-feira (17), por volta das 13h, para atendimento a um incêndio em vegetação nas proximidades da Rodovia dos Tamoios – Contorno Sul, na parte alta do morro, região do bairro Olaria, em São Sebastião.

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No local, a equipe constatou fogo de grandes proporções, atingindo uma área extensa. Apesar da magnitude da ocorrência, não houve risco a residências nem a vidas.

Os bombeiros realizaram o combate e a extinção das chamas, impedindo a propagação do incêndio e, principalmente, evitando o avanço da fumaça sobre a rodovia — fator que poderia comprometer a visibilidade e colocar em risco os usuários, especialmente em período de aumento do fluxo devido ao feriado prolongado.

Após a finalização dos trabalhos, a área foi deixada em segurança.

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