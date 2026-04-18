O jovem Rafael Lisboa, conhecido como Rafinha, de 15 anos, natural de Guaratinguetá, oficializou nesta semana sua transferência do Atlético Guaratinguetá para o Corinthians, um dos maiores clubes do país.
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Considerado uma promessa da base, o atacante Rafinha vinha se destacando nas categorias do clube do Vale do Paraíba, o que despertou o interesse do time paulista. A negociação foi concluída com a assinatura do contrato.
Pelo Atlético Guaratinguetá, Rafinha disputou dois campeonatos paulistas Sub-15 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
O jovem talento da região agora passa a integrar a estrutura de formação de um clube reconhecido nacionalmente por revelar grandes jogadores.
A expectativa é que Rafinha siga em evolução dentro do novo ambiente, buscando espaço e consolidando seu nome entre as promessas do futebol brasileiro.