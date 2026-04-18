Um jovem de 24 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio na rua José Murad, no bairro Vila Mariana, em Aparecida. O crime ocorreu em plena luz do dia e causou preocupação entre moradores da região.
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Segundo a polícia, a vítima chegava à casa da sogra acompanhada da esposa quando foi surpreendida por um homem armado, que se aproximou e efetuou vários disparos. Os tiros atingiram as pernas do jovem na tarde de quarta-feira (15).
Mesmo ferido, ele conseguiu correr e se esconder para escapar de novos ataques. Equipes do Samu foram acionadas, prestaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam o baleado ao pronto atendimento.
Após a ação, os suspeitos fugiram em um carro branco e não foram localizados até o momento. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pela tentativa de homicídio.