Três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Pindamonhangaba, por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na noite de quinta-feira (16). A ação ocorreu por volta das 18h30, no bairro Morumbi.

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Além das armas, os policiais apreenderam uma máquina de contar dinheiro, item incomum em ocorrências desse tipo. Segundo a polícia, o grupo estava armado e carregava dinheiro em espécie.