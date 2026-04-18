Três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Pindamonhangaba, por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na noite de quinta-feira (16). A ação ocorreu por volta das 18h30, no bairro Morumbi.
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Além das armas, os policiais apreenderam uma máquina de contar dinheiro, item incomum em ocorrências desse tipo. Segundo a polícia, o grupo estava armado e carregava dinheiro em espécie.
No total, os agentes apreenderam R$ 14.038,80. Além disso, recolheram três celulares e uma máquina usada para contar cédulas, o que indica organização no manuseio de dinheiro.
Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com três munições intactas e uma deflagrada. Também localizaram uma pistola 9mm, com 10 munições intactas. De acordo com o Baep, os três suspeitos estavam juntos no momento da ação.
A equipe encaminhou todo o material para a perícia, que vai apurar a origem das armas e do dinheiro. A análise também vai incluir o uso da máquina de contar dinheiro.
Por fim, os policiais levaram a ocorrência para a Central de Flagrantes de Taubaté. A Justiça mantém os três homens à disposição enquanto o caso segue em andamento.