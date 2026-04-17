O São José Futsal ficou no empate por 2 a 2 com o Santo André na noite desta sexta-feira (17), no ginásio de Altos de Santana, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, a equipe joseense, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, soma seu primeiro ponto, mas segue sem vencer no torneio, após derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time do ABC chega a 4 pontos.