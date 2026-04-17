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FUTSAL

São José Futsal empata com Santo André e soma 1º ponto na LNF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Elvis Henrique / @ehenriquegarcia
São José Futsal empata com Santo André e soma 1º ponto na LNF
São José Futsal empata com Santo André e soma 1º ponto na LNF

O São José Futsal ficou no empate por 2 a 2 com o Santo André na noite desta sexta-feira (17), no ginásio de Altos de Santana, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Desta maneira, a equipe joseense, sob  comando do técnico Gabriel Oliveira, soma seu primeiro ponto, mas segue sem vencer no torneio, após derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time do ABC chega a 4 pontos.

Agora, o São José volta a jogar pelo torneio nacional no dia 1º de maio, em visita ao Joinville, a partir das 17h, no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

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