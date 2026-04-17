Dizem que a história escolhe seus heróis. Mas, às vezes, é o contrário: os heróis é que são escolhidos moldados, retocados, enquadrados como uma fotografia antiga que precisa agradar a quem a pendura na parede.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Tiradentes coube.
Não porque fosse o mais poderoso, nem o mais influente, nem o mais rico entre os Inconfidentes. Pelo contrário era o mais fácil de sacrificar. O corpo disponível, a voz menos protegida, o nome que podia ser apagado sem abalar as estruturas. E foi.
Mas heróis mortos têm uma vantagem curiosa: podem ser reinventados.
Décadas depois, quando a República precisava de um rosto não qualquer rosto, mas um rosto que convencesse lá estava ele, pronto para renascer. Não mais o homem comum, de vida irregular e posição instável, mas quase um santo. Barba longa, olhar sereno, traços suavizados. Um mártir. Um símbolo. Um retrato que não incomodava.
Porque heróis, no Brasil, sempre precisaram caber em molduras específicas.
E é aí que o silêncio começa a gritar.
Enquanto a imagem de Tiradentes era “limpa”, embranquecida e elevada, o povo real aquele que carregava o peso da colônia nas costas continuava fora do quadro. A maioria negra, parda, escravizada ou recém-liberta não aparecia na pintura da independência. Não participava do ideal de liberdade. Não era convidada para a memória oficial.
A liberdade sonhada não era para todos. Era um projeto com recorte.
Tiradentes, branco, ainda que pobre, pôde circular, conspirar, falar. Sua cor abriu portas que sua classe não conseguiria sozinha. Isso não o torna vilão mas revela o sistema. Um sistema onde a pele funcionava como senha, onde a hierarquia não era apenas econômica, mas visível, estampada no corpo.
E mesmo assim, ironicamente, ele virou símbolo de uma luta que não rompeu com a maior prisão da época: a escravidão.
Talvez o mais impactante não seja quem Tiradentes foi mas o que fizeram dele.
Transformaram um homem complexo em um ícone confortável. Apagaram suas contradições. Suavizaram o contexto. Construíram um herói que pudesse ser admirado sem provocar perguntas difíceis.
Mas a história, quando olhada de perto, sempre escapa da moldura.
E então surge a inquietação:
quantos outros rostos ficaram de fora desse retrato?
quantas histórias não foram “ajustadas” para caber melhor?
e, principalmente, quem decide qual versão merece ser lembrada?
No fim, Tiradentes não é apenas um herói.
É também um espelho.
E o que vemos nele diz menos sobre o passado
e muito mais sobre quem ainda estamos tentando ser.