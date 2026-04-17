Dizem que a história escolhe seus heróis. Mas, às vezes, é o contrário: os heróis é que são escolhidos moldados, retocados, enquadrados como uma fotografia antiga que precisa agradar a quem a pendura na parede.

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Tiradentes coube.

Não porque fosse o mais poderoso, nem o mais influente, nem o mais rico entre os Inconfidentes. Pelo contrário era o mais fácil de sacrificar. O corpo disponível, a voz menos protegida, o nome que podia ser apagado sem abalar as estruturas. E foi.