O Teatro Colinas recebe, de sexta a domingo, uma programação com apresentações de humor, teatro e espetáculo infantil. A agenda inclui nomes do stand-up, peça baseada em obra espírita e montagem voltada ao público infantil.
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No sábado (18), às 20h, será encenada a peça “O Livro dos Espíritos – A Saga de Kardec”. O espetáculo retrata momentos da trajetória de Allan Kardec, desde os primeiros contatos com fenômenos mediúnicos até a publicação da obra que deu origem à doutrina espírita. O texto é de Cyrano Rosalém, com direção de Rogério Fabiano e Érica Collares.
Também no fim de semana, o humorista Fábio Rabin sobe ao palco com o espetáculo “Novo Show 2026”. A apresentação está marcada para domingo (19), às 19h, e reúne observações sobre situações do cotidiano.
Para o público infantil, o teatro apresenta o espetáculo “Rapunzel”, com sessões no sábado (18) e domingo (19), às 15h. A montagem acompanha a história da jovem que vive isolada e deseja conhecer o mundo fora de seu ambiente.
O Teatro Colinas está localizado na Avenida São João, nº 2000, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do local.