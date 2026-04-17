O Teatro Colinas recebe, de sexta a domingo, uma programação com apresentações de humor, teatro e espetáculo infantil. A agenda inclui nomes do stand-up, peça baseada em obra espírita e montagem voltada ao público infantil.

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No sábado (18), às 20h, será encenada a peça “O Livro dos Espíritos – A Saga de Kardec”. O espetáculo retrata momentos da trajetória de Allan Kardec, desde os primeiros contatos com fenômenos mediúnicos até a publicação da obra que deu origem à doutrina espírita. O texto é de Cyrano Rosalém, com direção de Rogério Fabiano e Érica Collares.