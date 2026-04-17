O Governo do Estado de São Paulo lançou um edital que prevê o pagamento de até R$ 36 mil para produtores rurais e até R$ 250 mil para organizações que atuarem na conservação da araucária, espécie ameaçada de extinção. A iniciativa integra o programa de Pagamento por Serviços Ambientais e busca incentivar ações de preservação, restauração e uso sustentável.

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O anúncio foi realizado em Cunha, no Vale do Paraíba, durante evento voltado à produção do pinhão. O programa, denominado PSA Araucária, é conduzido pela Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.