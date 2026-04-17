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Tadeu Schmidt perde irmão Oscar na fase final do BBB 26

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Tadeu Schmidt perde irmão Oscar na fase final do BBB 26
Tadeu Schmidt perde irmão Oscar na fase final do BBB 26

O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, perdeu o irmão nesta sexta-feira (17), às vésperas de uma das fases decisivas do reality. Oscar Schmidt, considerado um dos maiores nomes do basquete nacional, morreu após passar mal e ser internado às pressas.

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O caso ocorreu em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Oscar, de 68 anos, foi levado a um hospital após apresentar um mal-estar, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela família no período da tarde.

A perda acontece no mesmo dia em que o Big Brother Brasil 26 define seu primeiro finalista, em uma dinâmica ao vivo. Até o momento, a TV Globo não informou quem ficará à frente da apresentação do programa nos próximos dias.

Ídolo do esporte brasileiro, Oscar construiu uma carreira marcante no basquete, sendo reconhecido internacionalmente por suas atuações e recordes.

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