O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, perdeu o irmão nesta sexta-feira (17), às vésperas de uma das fases decisivas do reality. Oscar Schmidt, considerado um dos maiores nomes do basquete nacional, morreu após passar mal e ser internado às pressas.

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O caso ocorreu em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Oscar, de 68 anos, foi levado a um hospital após apresentar um mal-estar, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela família no período da tarde.