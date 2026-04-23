A polêmica envolvendo o novo relacionamento de Lucas Borbas ganhou novos desdobramentos após declarações feitas por Renata Veloso nas redes sociais. Ela afirmou que o ex-cunhado teria retirado a aliança enquanto a influenciadora ainda estava internada.
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As declarações foram publicadas em plataformas digitais, onde Renata respondeu a seguidores sobre o assunto. Segundo ela, a atitude teria ocorrido durante o período em que Isabel Veloso enfrentava tratamento hospitalar.
A repercussão aumentou após Lucas assumir publicamente um novo relacionamento. Em publicação, ele compartilhou uma imagem da atual companheira ao lado do filho do casal, Arthur, e afirmou estar tentando seguir em frente. “Estou me permitindo e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história e tem se dedicado muito”, escreveu.
Diante das críticas, Lucas também se manifestou. Em mensagem divulgada nas redes sociais, ele questionou julgamentos relacionados ao tempo de luto e afirmou que cada pessoa lida com a perda de maneira diferente. Segundo ele, o processo de sofrimento pode começar antes mesmo da despedida definitiva.
O caso continua gerando debate entre internautas e ampliando a repercussão nas redes sociais.