A polêmica envolvendo o novo relacionamento de Lucas Borbas ganhou novos desdobramentos após declarações feitas por Renata Veloso nas redes sociais. Ela afirmou que o ex-cunhado teria retirado a aliança enquanto a influenciadora ainda estava internada.

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As declarações foram publicadas em plataformas digitais, onde Renata respondeu a seguidores sobre o assunto. Segundo ela, a atitude teria ocorrido durante o período em que Isabel Veloso enfrentava tratamento hospitalar.