A atual namorada de Lucas Borbas se manifestou após a repercussão do relacionamento nas redes sociais e negou qualquer envolvimento extraconjugal no passado. A fonoaudióloga Diulia Loregian confirmou o namoro e afirmou que a relação teve início apenas após o período em que mantinha vínculo profissional com a família.

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Segundo ela, a imagem que circula nas redes, na qual aparece ao lado de Isabel Veloso e de Lucas, foi registrada no momento da alta hospitalar do filho do casal. Na ocasião, de acordo com a profissional, sua atuação era exclusivamente técnica, como integrante da equipe de atendimento à criança.