A atual namorada de Lucas Borbas se manifestou após a repercussão do relacionamento nas redes sociais e negou qualquer envolvimento extraconjugal no passado. A fonoaudióloga Diulia Loregian confirmou o namoro e afirmou que a relação teve início apenas após o período em que mantinha vínculo profissional com a família.
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Segundo ela, a imagem que circula nas redes, na qual aparece ao lado de Isabel Veloso e de Lucas, foi registrada no momento da alta hospitalar do filho do casal. Na ocasião, de acordo com a profissional, sua atuação era exclusivamente técnica, como integrante da equipe de atendimento à criança.
Em declaração pública, Diulia ressaltou que não houve qualquer tipo de relação pessoal com Lucas naquele período. Ela afirmou ainda que, na época, ambos estavam em relacionamentos distintos, descartando a hipótese de traição ou conduta inadequada.
A manifestação ocorre após especulações levantadas por internautas sobre uma possível aproximação anterior entre os dois. A repercussão ganhou força depois que Lucas compartilhou uma imagem da nova companheira ao lado do filho, Arthur.
Na publicação, ele declarou estar buscando seguir a vida após o luto e destacou a convivência da nova parceira com a criança. O caso continua gerando debates nas redes sociais.