Uma criança de 3 anos, Sofia Aparecida Iaciuk, morreu após ser atingida por uma trave de futebol durante uma atividade recreativa em uma escola particular. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (16), e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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O caso foi registrado em Prudentópolis, na região central do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 16h20, em uma quadra aberta da instituição de ensino.