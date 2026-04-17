O São José Basket perdeu por 97 a 88 para o União Corinthians na noite desta sexta-feira (17), no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), no fechamento da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, fecha a fase classificatória com 22 vitórias e 16 derrotas. E espera o resultado do jogo do Bauru contra o Brasília, neste sábado, para saber quem será seu adversário no mata-mata.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José não conseguiu se encontrar, principalmente na defesa, e deu muitos espaços. Assim, o time da região viu os gaúchos abrirem 10 pontos de frente: 30 a 10.
Depois, no segundo quarto, os joseenses tentaram descontar no início, mas viram um União Corinthians determinado. Ainda assim, o São José conseguiu reduzir a vantagem ao vencer o período por 29 a 23. Assim, o time gaúcho viu a diferença cair para quatro pontos no intervalo: 53 a 49.
Contudo, na volta do intervalo, os joseenses não conseguiram manter a mesma pegada e viram o União Corinthians fazer 29 a 20. Assim, os donos da casa fecharam o período com 13 pontos de frente: 82 a 69.
Nos últimos dez minutos, o São José esboçou uma reação, tentou descontar, a vantagem gaúcha era grande. E o time da região saiu de quadra com derrota.