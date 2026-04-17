O São José Basket perdeu por 97 a 88 para o União Corinthians na noite desta sexta-feira (17), no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), no fechamento da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, fecha a fase classificatória com 22 vitórias e 16 derrotas. E espera o resultado do jogo do Bauru contra o Brasília, neste sábado, para saber quem será seu adversário no mata-mata.

Como foi o jogo