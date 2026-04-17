O novo relacionamento de um jovem viúvo tem gerado repercussão nas redes sociais após internautas apontarem uma possível ligação anterior entre a atual companheira e a família dele. A situação ganhou força depois que imagens antigas voltaram a circular, ampliando o debate entre seguidores.
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Segundo publicações feitas na internet, a mulher já teria convivido com a influenciadora Isabel Veloso, que morreu após enfrentar um câncer, e com o próprio Lucas Borbas. Em uma das fotos resgatadas, ela aparece ao lado do casal e do filho deles, Arthur.
Perfis de entretenimento apontam que a jovem teria feito parte da equipe médica que acompanhava a criança. A informação, no entanto, circula apenas nas redes sociais e não foi confirmada oficialmente.
Lucas assumiu publicamente o novo relacionamento dias após o assunto vir à tona. Em publicação, ele afirmou que tem buscado seguir em frente mesmo após o período de luto. “Sim… estou me permitindo. E tem sido bom viver isso”, escreveu.
Na mesma mensagem, ele destacou a relação da atual companheira com o filho e disse que a convivência tem sido positiva. “Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o TuTu feliz tem me deixado feliz”, declarou.
A repercussão do caso segue intensa nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas.