O novo relacionamento de um jovem viúvo tem gerado repercussão nas redes sociais após internautas apontarem uma possível ligação anterior entre a atual companheira e a família dele. A situação ganhou força depois que imagens antigas voltaram a circular, ampliando o debate entre seguidores.

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Segundo publicações feitas na internet, a mulher já teria convivido com a influenciadora Isabel Veloso, que morreu após enfrentar um câncer, e com o próprio Lucas Borbas. Em uma das fotos resgatadas, ela aparece ao lado do casal e do filho deles, Arthur.