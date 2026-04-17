Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (17) e está internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e há suspeita de morte encefálica, que ainda depende de confirmação médica.
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O caso foi registrado no bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde. Segundo informações iniciais, o rapaz estava em um estabelecimento comercial nas proximidades e, ao deixar o local, teria ido até a rua para urinar.
Nesse momento, outro homem que também estava no estabelecimento teria se incomodado com a situação e efetuado disparos, possivelmente com um revólver calibre .38. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde permanece internada em estado crítico.
Equipes da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram na cena do crime para realizar os primeiros levantamentos. O material coletado deve auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência. O caso segue sob investigação.