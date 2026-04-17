18 de abril de 2026
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CRIME

Jovem de 21 anos luta pela vida após levar tiro na cabeça

Por Da Redação | Lucas do Rio Verde (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Jovem de 21 anos luta pela vida após levar tiro na cabeça
Jovem de 21 anos luta pela vida após levar tiro na cabeça

Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (17) e está internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e há suspeita de morte encefálica, que ainda depende de confirmação médica.

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O caso foi registrado no bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde. Segundo informações iniciais, o rapaz estava em um estabelecimento comercial nas proximidades e, ao deixar o local, teria ido até a rua para urinar.

Nesse momento, outro homem que também estava no estabelecimento teria se incomodado com a situação e efetuado disparos, possivelmente com um revólver calibre .38. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde permanece internada em estado crítico.

Equipes da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram na cena do crime para realizar os primeiros levantamentos. O material coletado deve auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência. O caso segue sob investigação.

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