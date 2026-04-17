Cinco homens foram presos pela Polícia Militar após um roubo violento seguido de sequestro e cárcere privado, na manhã de quarta-feira (16). As vítimas ficaram sob ameaça por cerca de 12 horas e foram obrigadas a realizar transferências via Pix que ultrapassaram R$ 50 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em uma propriedade rural na Fazenda Mata Verde, localizada entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Guarita. Segundo o 15º Comando Regional, os criminosos invadiram o local, renderam as vítimas e roubaram uma caminhonete Toyota Hilux.