Cinco homens foram presos pela Polícia Militar após um roubo violento seguido de sequestro e cárcere privado, na manhã de quarta-feira (16). As vítimas ficaram sob ameaça por cerca de 12 horas e foram obrigadas a realizar transferências via Pix que ultrapassaram R$ 50 mil.
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O crime aconteceu em uma propriedade rural na Fazenda Mata Verde, localizada entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Guarita. Segundo o 15º Comando Regional, os criminosos invadiram o local, renderam as vítimas e roubaram uma caminhonete Toyota Hilux.
Após a denúncia, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram um veículo Monza, utilizado como apoio pelos suspeitos. Dois homens foram detidos ainda durante a abordagem. Outros três fugiram com a caminhonete roubada por estradas rurais da região, dando início a uma perseguição.
Durante o acompanhamento, os suspeitos perderam o controle do veículo e capotaram a Hilux. Dois deles foram presos no local do acidente. O terceiro tentou escapar por uma área de mata, mas acabou capturado após cerco policial com apoio de diversas equipes.
Na ação, os policiais apreenderam três espingardas de calibres 12, 36 e 22, além de um revólver calibre 38 com seis munições. Também foram recolhidos aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A caminhonete foi recuperada e devolvida às vítimas, enquanto o carro de apoio foi apreendido.
Os cinco detidos foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil e devem responder por crimes como roubo qualificado, sequestro, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.
A Polícia Militar orienta que, em casos de transferências forçadas durante roubos, a vítima deve acionar imediatamente o banco para tentar bloquear os valores, além de registrar a ocorrência o mais rápido possível.