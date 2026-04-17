Muitas pessoas têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras sem saber. O sistema de valores a receber foi criado para facilitar a consulta e o resgate desses recursos de forma gratuita e segura. Neste guia completo, você vai entender o que são esses valores, quem tem direito, como consultar e como evitar golpes.

O que são Valores a Receber?

Os valores a receber são quantias que ficaram esquecidas em instituições financeiras por diferentes motivos. Esses recursos pertencem a pessoas físicas ou empresas e podem ser recuperados mediante consulta.

Entre os exemplos mais comuns estão: