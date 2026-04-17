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ECONOMIA

Valores a Receber: como consultar dinheiro esquecido

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Valores a Receber: como consultar dinheiro esquecido
Valores a Receber: como consultar dinheiro esquecido

Muitas pessoas têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras sem saber. O sistema de valores a receber foi criado para facilitar a consulta e o resgate desses recursos de forma gratuita e segura. Neste guia completo, você vai entender o que são esses valores, quem tem direito, como consultar e como evitar golpes.

O que são Valores a Receber?

Os valores a receber são quantias que ficaram esquecidas em instituições financeiras por diferentes motivos. Esses recursos pertencem a pessoas físicas ou empresas e podem ser recuperados mediante consulta.

Entre os exemplos mais comuns estão:

  • Saldos esquecidos em contas correntes ou poupanças encerradas
  • Tarifas cobradas indevidamente que não foram resgatadas
  • Cotas de consórcios encerrados
  • Recursos de contas de pagamento ou cooperativas de crédito
  • Valores de instituições já liquidadas

Essas informações são reunidas e disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, órgão responsável por regular o sistema financeiro nacional.

Quem pode ter dinheiro esquecido?

Qualquer pessoa pode ter valores a receber, inclusive:

  • Pessoas físicas (CPF)
  • Empresas (CNPJ)
  • Herdeiros de pessoas falecidas

É comum que o próprio titular não saiba da existência desses valores, principalmente quando se trata de contas antigas ou movimentações pouco frequentes.

Como consultar valores a receber?

A consulta é simples, gratuita e pode ser feita online. O processo ocorre por meio do sistema oficial do Sistema de Valores a Receber.

Passo a passo:

  1. Acesse o site oficial do Banco Central
  2. Informe seu CPF ou CNPJ
  3. Verifique se há valores disponíveis
  4. Caso exista saldo, faça login com sua conta gov.br
  5. Solicite a devolução conforme as instruções

O sistema também informa a instituição responsável pelo valor e orienta sobre o recebimento.

Como sacar o dinheiro?

Depois de identificar valores disponíveis, o resgate pode ocorrer de diferentes formas:

  • Transferência direta para sua conta bancária
  • Contato com a instituição financeira responsável
  • Solicitação via sistema do Banco Central

Em muitos casos, o próprio sistema já permite indicar uma chave PIX para recebimento, tornando o processo mais rápido.

Valores a Receber para falecidos: como funciona?

Herdeiros e representantes legais também podem consultar e solicitar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, será necessário:

  • Comprovar vínculo legal (inventariante ou herdeiro)
  • Apresentar documentos exigidos pela instituição
  • Seguir o procedimento indicado no sistema

É seguro consultar valores a receber?

Sim — desde que o acesso seja feito exclusivamente pelos canais oficiais do Banco Central. O serviço é gratuito e não exige pagamento para liberar valores.

Atenção a golpes

Golpistas costumam se aproveitar do tema para aplicar fraudes. Fique atento:

  • O Banco Central não envia links por WhatsApp, SMS ou e-mail
  • Não é cobrada nenhuma taxa para resgatar valores
  • Nunca informe dados pessoais fora do site oficial

Se houver dúvida, sempre consulte diretamente o portal oficial.

Por que existem valores esquecidos?

Os valores a receber surgem por situações comuns do dia a dia financeiro, como:

  • Encerramento de contas sem saque total
  • Mudança de banco sem transferência de saldo residual
  • Falta de atualização cadastral
  • Desconhecimento do consumidor

Por isso, é recomendável fazer consultas periódicas.

Vale a pena consultar regularmente?

Sim. Como novas informações podem ser atualizadas pelas instituições financeiras, consultar o sistema ocasionalmente aumenta as chances de encontrar valores esquecidos.

Principais dúvidas sobre Valores a Receber

1. Preciso pagar para consultar?
Não. O serviço é totalmente gratuito.

2. O dinheiro expira?
Não há prazo curto para retirada, mas é importante consultar para não perder o controle sobre o valor.

3. Posso consultar para outra pessoa?
Sim, desde que tenha autorização ou seja representante legal.

4. Empresas também têm direito?
Sim. CNPJs também podem ter valores a receber.

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