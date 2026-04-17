Muitas pessoas têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras sem saber. O sistema de valores a receber foi criado para facilitar a consulta e o resgate desses recursos de forma gratuita e segura. Neste guia completo, você vai entender o que são esses valores, quem tem direito, como consultar e como evitar golpes.
O que são Valores a Receber?
Os valores a receber são quantias que ficaram esquecidas em instituições financeiras por diferentes motivos. Esses recursos pertencem a pessoas físicas ou empresas e podem ser recuperados mediante consulta.
Entre os exemplos mais comuns estão:
- Saldos esquecidos em contas correntes ou poupanças encerradas
- Tarifas cobradas indevidamente que não foram resgatadas
- Cotas de consórcios encerrados
- Recursos de contas de pagamento ou cooperativas de crédito
- Valores de instituições já liquidadas
Essas informações são reunidas e disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, órgão responsável por regular o sistema financeiro nacional.
Quem pode ter dinheiro esquecido?
Qualquer pessoa pode ter valores a receber, inclusive:
- Pessoas físicas (CPF)
- Empresas (CNPJ)
- Herdeiros de pessoas falecidas
É comum que o próprio titular não saiba da existência desses valores, principalmente quando se trata de contas antigas ou movimentações pouco frequentes.
Como consultar valores a receber?
A consulta é simples, gratuita e pode ser feita online. O processo ocorre por meio do sistema oficial do Sistema de Valores a Receber.
Passo a passo:
- Acesse o site oficial do Banco Central
- Informe seu CPF ou CNPJ
- Verifique se há valores disponíveis
- Caso exista saldo, faça login com sua conta gov.br
- Solicite a devolução conforme as instruções
O sistema também informa a instituição responsável pelo valor e orienta sobre o recebimento.
Como sacar o dinheiro?
Depois de identificar valores disponíveis, o resgate pode ocorrer de diferentes formas:
- Transferência direta para sua conta bancária
- Contato com a instituição financeira responsável
- Solicitação via sistema do Banco Central
Em muitos casos, o próprio sistema já permite indicar uma chave PIX para recebimento, tornando o processo mais rápido.
Valores a Receber para falecidos: como funciona?
Herdeiros e representantes legais também podem consultar e solicitar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, será necessário:
- Comprovar vínculo legal (inventariante ou herdeiro)
- Apresentar documentos exigidos pela instituição
- Seguir o procedimento indicado no sistema
É seguro consultar valores a receber?
Sim — desde que o acesso seja feito exclusivamente pelos canais oficiais do Banco Central. O serviço é gratuito e não exige pagamento para liberar valores.
Atenção a golpes
Golpistas costumam se aproveitar do tema para aplicar fraudes. Fique atento:
- O Banco Central não envia links por WhatsApp, SMS ou e-mail
- Não é cobrada nenhuma taxa para resgatar valores
- Nunca informe dados pessoais fora do site oficial
Se houver dúvida, sempre consulte diretamente o portal oficial.
Por que existem valores esquecidos?
Os valores a receber surgem por situações comuns do dia a dia financeiro, como:
- Encerramento de contas sem saque total
- Mudança de banco sem transferência de saldo residual
- Falta de atualização cadastral
- Desconhecimento do consumidor
Por isso, é recomendável fazer consultas periódicas.
Vale a pena consultar regularmente?
Sim. Como novas informações podem ser atualizadas pelas instituições financeiras, consultar o sistema ocasionalmente aumenta as chances de encontrar valores esquecidos.
Principais dúvidas sobre Valores a Receber
1. Preciso pagar para consultar?
Não. O serviço é totalmente gratuito.
2. O dinheiro expira?
Não há prazo curto para retirada, mas é importante consultar para não perder o controle sobre o valor.
3. Posso consultar para outra pessoa?
Sim, desde que tenha autorização ou seja representante legal.
4. Empresas também têm direito?
Sim. CNPJs também podem ter valores a receber.