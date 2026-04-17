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'Meu maior ídolo', diz Tadeu Schmidt após morte do irmão Oscar

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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'Meu maior ídolo', diz Tadeu Schmidt após morte do irmão Oscar
'Meu maior ídolo', diz Tadeu Schmidt após morte do irmão Oscar

O jornalista Tadeu Schmidt fez uma postagem emocionante em suas redes sociais nesta sexta-feira (17), após a morte do irmão, astro do basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos.

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Tadeu, que atualmente apresenta do BBB 26, não escondeu o orgulho do irmão, multicampeão nas quadras. Oscar lutava contra um tumor no cérebro há 15 anos e, nesta sexta, passou mal. No entanto, ainda não informaram a casa da morte.

“Meu maior ídolo!

Minha maior referência!

Maior exemplo de dedicação e amor à profissão!

Que história incrível você escreveu, meu irmão!

Descanse em paz”, escreveu.

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