O jornalista Tadeu Schmidt fez uma postagem emocionante em suas redes sociais nesta sexta-feira (17), após a morte do irmão, astro do basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos.

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Tadeu, que atualmente apresenta do BBB 26, não escondeu o orgulho do irmão, multicampeão nas quadras. Oscar lutava contra um tumor no cérebro há 15 anos e, nesta sexta, passou mal. No entanto, ainda não informaram a casa da morte.