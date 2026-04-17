Feriado
Devido à emenda do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a Prefeitura de Taubaté não terá expediente administrativo na próxima segunda (20) e terça-feira (21). O atendimento nas repartições será retomado na quarta-feira (22).
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Lixo
A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente, sem interrupção, nos bairros atendidos.
PEVs
Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) funcionarão normalmente durante o feriado, seguindo horário habitual de cada unidade, sendo: das 7h às 17h nas unidades Parque Três Marias 1, Imaculada, Centro, Santa Tereza, Parque Aeroporto, Jardim Santa Helena, Jardim Mourisco, Parque São Luiz e Parque Urupês; e das 7h às 19h nas unidades Parque Três Marias 2, Portal da Mantiqueira, Piratininga e Jaraguá.
Mercado
- sábado (18): das 6h às 14h
- domingo (19): das 6h às 13h
- segunda-feira (20): das 7h às 17h
- terça-feira (21): das 6h às 13h
Mercatau
O Mercatau (Mercado Atacadista de Taubaté) funcionará na segunda com a feira do atacado, das 15h às 18h. Na terça-feira não haverá expediente.
Parques
- Horto Municipal: aberto todos os dias das 7h às 17h, exceto na segunda-feira
- Monteiro Lobato: aberto todos os dias das 7h às 18h, exceto na segunda-feira
- Jardim das Nações: aberto todos os dias, das 7h às 22h
- Sedes: aberto todos os dias, das 7h às 22h
- Quiririm: aberto todos os dias, das 7h às 18h
Cemitério
Durante o feriado, os cemitérios municipais do Belém e do Quiririm funcionarão normalmente, das 7h às 12h e das 14h às 17h. A funerária municipal segue seu funcionamento normal, 24h por dia.
Segurança/trânsito
A GCM (Guarda Civil Municipal) segue seu atendimento 24h pelo número 153. A Defesa Civil estará disponível recebendo chamados de ocorrências pelo telefone 199. Os agentes de trânsito também estarão nas ruas e pelo número de telefone 156.
Hospital Veterinário
O atendimento aos cães e gatos no Hospital Veterinário Público de Taubaté será realizado normalmente na segunda-feira. Já na terça-feira, o atendimento estará suspenso.
Saúde
Estarão funcionando no feriado as unidades de urgência e emergência, como o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PSI (Pronto-Socorro Infantil), PSM (Pronto-Socorro Municipal) e o SVO (Serviço de Verificação de Óbito).