Feriado

Devido à emenda do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a Prefeitura de Taubaté não terá expediente administrativo na próxima segunda (20) e terça-feira (21). O atendimento nas repartições será retomado na quarta-feira (22).

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Lixo

A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente, sem interrupção, nos bairros atendidos.