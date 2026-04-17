18 de abril de 2026
TIRADENTES

Feriado: Prefeitura de SJC não terá expediente segunda e terça

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Devido à emenda do feriado de Tiradentes, o atendimento nas repartições públicas de São José dos Campos será retomado na próxima quarta-feira
Devido à emenda do feriado de Tiradentes, o atendimento nas repartições públicas de São José dos Campos será retomado na próxima quarta-feira

Feriado
Devido à emenda do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente administrativo na próxima segunda (20) e terça-feira (21). O atendimento nas repartições será retomado na quarta-feira (22).

Plantão
Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) atenderão ininterruptamente.

Horários
A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado. Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária) terão alteração no horário, assim como a Central 156 e o Mercado Municipal.

PEVs

  • Sábado (18): das 8h às 17h
  • Domingo (19): das 8h às 12h
  • Segunda-feira (20): das 8h às 17h
  • Terça-feira (21): das 8h às 12h

Mercado Municipal

  • Sábado (18): 7h às 14h
  • Domingo (19): 7h às 12h
  •  Segunda-feira (20): 7h às 17h
  • Terça-feira (21): 7h às 12h

Central 156

  • Segunda-feira (20): das 6h às 22h
  • Terça-feira (21): das 8h às 20h

