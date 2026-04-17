Feriado
Devido à emenda do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a Prefeitura de São José dos Campos não terá expediente administrativo na próxima segunda (20) e terça-feira (21). O atendimento nas repartições será retomado na quarta-feira (22).
Plantão
Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) atenderão ininterruptamente.
Horários
A coleta de lixo (comum e seletiva) e as feiras livres não sofrerão alterações durante o feriado. Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária) terão alteração no horário, assim como a Central 156 e o Mercado Municipal.
PEVs
- Sábado (18): das 8h às 17h
- Domingo (19): das 8h às 12h
- Segunda-feira (20): das 8h às 17h
- Terça-feira (21): das 8h às 12h
Mercado Municipal
- Sábado (18): 7h às 14h
- Domingo (19): 7h às 12h
- Segunda-feira (20): 7h às 17h
- Terça-feira (21): 7h às 12h
Central 156
- Segunda-feira (20): das 6h às 22h
- Terça-feira (21): das 8h às 20h