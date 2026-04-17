Um acidente envolvendo quatro veículos provocou lentidão e mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira (17), na Rodovia Carvalho Pinto, na altura do km 78, em Jacareí.
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De acordo com a concessionária responsável pela via, a ocorrência começou após um veículo Audi reduzir a velocidade ao se deparar com o tráfego lento no sentido leste. Um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.
Na sequência, uma caminhonete tentou desviar do acidente, mudou de faixa e acabou atingindo lateralmente um caminhão. Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle e capotou no acostamento.
Apesar da gravidade da ocorrência, a maioria dos envolvidos não sofreu ferimentos. Apenas uma pessoa teve lesões de moderada gravidade.
O acidente causou interdições parciais na pista e no acostamento, o que resultou em cerca de 6,4 quilômetros de congestionamento no trecho. As faixas foram liberadas gradativamente após o atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.
Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado para apoio na ocorrência.
As causas do acidente serão apuradas.