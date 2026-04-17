Um acidente envolvendo quatro veículos provocou lentidão e mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira (17), na Rodovia Carvalho Pinto, na altura do km 78, em Jacareí.

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De acordo com a concessionária responsável pela via, a ocorrência começou após um veículo Audi reduzir a velocidade ao se deparar com o tráfego lento no sentido leste. Um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.