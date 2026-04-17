O Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, realizou na noite desta quinta-feira (16) a primeira captação de coração infantil do ano.

De acordo com a unidade, o doador foi uma criança de 2 anos que estava internada na UTI pediátrica há três dias. A morte encefálica foi confirmada após a realização de exames clínicos e complementares, seguindo protocolos médicos. A doação foi autorizada pela família.

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