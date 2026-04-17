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MORTE

Criança de 2 anos morre em Taubaté; família doa órgãos

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Assessoria/HRVP
Captação de órgãos em Taubaté
Captação de órgãos em Taubaté

O Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, realizou na noite desta quinta-feira (16) a primeira captação de coração infantil do ano.

De acordo com a unidade, o doador foi uma criança de 2 anos que estava internada na UTI pediátrica há três dias. A morte encefálica foi confirmada após a realização de exames clínicos e complementares, seguindo protocolos médicos. A doação foi autorizada pela família.

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Após a confirmação, teve início o processo de busca por um receptor compatível na fila de transplantes. A ação contou com o apoio da Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Campinas.

Águia transporta órgãos para Campinas

A operação envolveu uma força-tarefa com equipes médicas especializadas e suporte logístico do helicóptero Águia, da Polícia Militar, responsável pelo transporte do órgão.

Segundo o hospital, esta foi a quarta captação de órgãos realizada em 2026. No ano passado, a unidade registrou cinco procedimentos ao longo de todo o período.

A instituição destacou ainda que o diagnóstico de morte encefálica segue critérios rigorosos e pode levar cerca de 24 horas para ser concluído, com acompanhamento integral dos familiares durante todo o processo.

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