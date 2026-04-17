A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), levou a TV Globo a avaliar mudanças na reta final do Big Brother Brasil 26. A informação é do portal Metrópoles. Nos bastidores, a emissora estuda o afastamento temporário de Tadeu Schmidt, irmão de Oscar, da apresentação do programa nos próximos dias.

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Segundo o Metrópoles, a possível substituição deve ocorrer até segunda-feira (20), período em que a Globo analisa internamente os próximos passos diante do impacto da perda familiar.