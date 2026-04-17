18 de abril de 2026
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Morte de Oscar pode afastar Tadeu Schmidt do BBB 26? Confira

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Oscar (à esq.) e Tadeu (à dir.), ao lado da mãe
Oscar (à esq.) e Tadeu (à dir.), ao lado da mãe

A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), levou a TV Globo a avaliar mudanças na reta final do Big Brother Brasil 26. A informação é do portal Metrópoles. Nos bastidores, a emissora estuda o afastamento temporário de Tadeu Schmidt, irmão de Oscar, da apresentação do programa nos próximos dias.

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Segundo o Metrópoles, a possível substituição deve ocorrer até segunda-feira (20), período em que a Globo analisa internamente os próximos passos diante do impacto da perda familiar.

Substituição em análise

Entre os nomes cotados para assumir o comando do reality está Ana Clara Lima, que já possui histórico com o programa e experiência em transmissões ao vivo.

A movimentação ocorre em um momento estratégico da temporada, às vésperas da final, fase que concentra ações comerciais e compromissos com patrocinadores.

Decisão busca preservar apresentador

Nos bastidores, a avaliação é de que o afastamento temporário pode ser uma forma de preservar Tadeu Schmidt, permitindo que ele se recupere emocionalmente após a morte do irmão.

Apesar disso, a decisão ainda não foi oficializada e depende de alinhamentos internos da emissora, que busca evitar mudanças bruscas na condução do programa em sua fase decisiva.

Emissora não se manifestou

Procurada pelo portal, a comunicação da TV Globo não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

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