Operação 'Ratoeira', deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (17) em Cruzeiro, resultou na apreensão de drogas, fogos de artifício, materiais perigosos e na prisão de um suspeito por tráfico. A ação foi conduzida por equipes especializadas da Polícia Civil, com apoio de outras unidades policiais do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação é resultado de investigações realizadas ao longo de meses, focadas em pessoas conhecidas pelas autoridades policiais e suspeitas de envolvimento em crimes recorrentes. Durante a ação, diversos mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em diferentes bairros da cidade, todos autorizados pelo Poder Judiciário.