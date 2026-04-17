Operação 'Ratoeira', deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (17) em Cruzeiro, resultou na apreensão de drogas, fogos de artifício, materiais perigosos e na prisão de um suspeito por tráfico. A ação foi conduzida por equipes especializadas da Polícia Civil, com apoio de outras unidades policiais do município.
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A operação é resultado de investigações realizadas ao longo de meses, focadas em pessoas conhecidas pelas autoridades policiais e suspeitas de envolvimento em crimes recorrentes. Durante a ação, diversos mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em diferentes bairros da cidade, todos autorizados pelo Poder Judiciário.
Em uma das diligências realizadas no bairro Vila Batista (parte baixa), os policiais localizaram o armazenamento irregular de grande quantidade de fogos de artifício, além de maquinários e insumos utilizados na preparação de cerol para linhas de pipa, prática considerada ilegal e de alto risco.
No mesmo local, foram encontrados dinheiro em espécie, aparelhos celulares, balança de precisão e entorpecente. Um homem foi preso em flagrante, tendo a prisão ratificada pela autoridade policial. Após o pagamento de fiança, ele responderá ao processo em liberdade.
Tráfico de drogas
Outras frentes da operação tiveram como foco o combate direto ao tráfico de drogas na região da Vila Doutor João Batista. Em um dos imóveis investigados, cujo morador não foi localizado no momento da ação, os policiais apreenderam substância semelhante à cocaína, materiais utilizados para o fracionamento e embalo de drogas, além de dinheiro em espécie.
Em outro endereço da mesma região, um homem foi preso em flagrante após a localização de grande quantidade de maconha, fracionada em diversas porções, além de dinheiro, balança de precisão e telefone celular. Segundo as investigações, o suspeito utilizava aplicativos de mensagens para comercializar drogas. Ele teria admitido a propriedade do entorpecente e a destinação para venda.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de mais de 200 caixas e unidades de fogos de artifício, incluindo bombinhas, rojões, girândolas e sinalizadores, além de 93 carretéis de linha, quatro máquinas para enrolar linha, materiais utilizados na produção de cerol, cola industrial e outros itens potencialmente perigosos.
Também foram apreendidos 159,60 gramas de cocaína e 269,90 gramas de maconha, além de R$ 36.265 em dinheiro, três aparelhos celulares, duas balanças de precisão e embalagens plásticas utilizadas para o preparo e venda de drogas.
A Operação Ratoeira contou com o emprego de 12 viaturas e 25 policiais civis. Durante a ação, uma pessoa foi conduzida e uma pessoa acabou presa em flagrante.