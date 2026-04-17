Ícone do esporte brasileiro, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira (17). Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete mundial, o “Mão Santa” deixa um legado marcado por recordes, protagonismo e enorme influência no esporte.

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A morte do ex-atleta ocorre após informações recentes de que ele havia sido internado depois de passar mal. Até o momento, detalhes sobre a causa da morte não foram oficialmente divulgados.