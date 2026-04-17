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LUTO NO BASQUETE

URGENTE: Ídolo do esporte, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CBB

Ícone do esporte brasileiro, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira (17). Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete mundial, o “Mão Santa” deixa um legado marcado por recordes, protagonismo e enorme influência no esporte.

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A morte do ex-atleta ocorre após informações recentes de que ele havia sido internado depois de passar mal. Até o momento, detalhes sobre a causa da morte não foram oficialmente divulgados.

Ídolo histórico do basquete

Oscar Schmidt é reconhecido como um dos maiores pontuadores da história do basquete, com quase 50 mil pontos ao longo da carreira (marca que o colocou entre os maiores nomes do esporte mundial).

Pela Seleção Brasileira, foi protagonista em diversas competições internacionais, consolidando sua imagem como um dos principais atletas da história do país.

Carreira e legado

Conhecido pelo talento nos arremessos e pela precisão, o “Mão Santa” construiu uma trajetória vitoriosa, com passagens por clubes no Brasil e no exterior.

Sua influência ultrapassou as quadras, inspirando gerações de jogadores e ajudando a popularizar o basquete no país.

*Matéria em atualização

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