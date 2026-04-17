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OPERAÇÃO

Polícia e EDP flagram furto de energia em mercado de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/EDP
Operação flagrou furto de energia em um mercado no bairro Água Quente, em Taubaté
Operação flagrou furto de energia em um mercado no bairro Água Quente, em Taubaté

Uma operação policial realizada na quarta-feira (15), com o apoio da EDP, principal distribuidora de energia elétrica na região, flagrou a prática de furto de energia em um mercado no bairro Água Quente, em Taubaté.

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Durante a inspeção, os técnicos identificaram uma inversão nas fases do medidor e violação do lacre, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 10 mil.

A operação foi conduzida pela Polícia Militar. O proprietário do estabelecimento responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de um a 4 anos.  

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme regra da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Levantamento da EDP mostra que em 2025 foram recuperados 9,2GWh de energia furtada na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O volume é suficiente para atender, durante um mês, o município de Tremembé, que possui 51 mil habitantes. 

Risco de segurança

A EDP informou que fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno.

As fraudes podem também provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários. 

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.

De acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da ligação usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede. 

A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores: aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones), WhatsApp (11) 93465-2888 e Central de Atendimento: 0800 721 0123. Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.

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