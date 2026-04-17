Uma operação policial realizada na quarta-feira (15), com o apoio da EDP, principal distribuidora de energia elétrica na região, flagrou a prática de furto de energia em um mercado no bairro Água Quente, em Taubaté.
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Durante a inspeção, os técnicos identificaram uma inversão nas fases do medidor e violação do lacre, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 10 mil.
A operação foi conduzida pela Polícia Militar. O proprietário do estabelecimento responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de um a 4 anos.
Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme regra da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.
Levantamento da EDP mostra que em 2025 foram recuperados 9,2GWh de energia furtada na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O volume é suficiente para atender, durante um mês, o município de Tremembé, que possui 51 mil habitantes.
Risco de segurança
A EDP informou que fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno.
As fraudes podem também provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários.
Vale ressaltar que o furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.
De acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da ligação usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores: aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones), WhatsApp (11) 93465-2888 e Central de Atendimento: 0800 721 0123. Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.