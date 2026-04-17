Uma operação policial realizada na quarta-feira (15), com o apoio da EDP, principal distribuidora de energia elétrica na região, flagrou a prática de furto de energia em um mercado no bairro Água Quente, em Taubaté.

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Durante a inspeção, os técnicos identificaram uma inversão nas fases do medidor e violação do lacre, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 10 mil.