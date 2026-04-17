O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa em que aponta supostas fraudes em contratos relacionados à manutenção da frota da Prefeitura de Taubaté. Os contratos foram firmados no governo do ex-prefeito José Saud (PP). O ex-prefeito não foi denunciado, mas um dos réus é o ex-servidor comissionado que atuou como diretor de Frota Patrimonial na gestão passada, Guilherme Henrique Ramos Ferreira Junior.

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Além de Guilherme, foram denunciados: a empresa Geração Autos Parte, de Caçapava; João Victor Hofstetler Powell Ferreira, que foi o primeiro dono da Geração; Jhonatam de Jesus Teixeira Martins, que assumiu o comando da empresa em outubro de 2023; e Altevir Ferreira Junior, que é o pai de João.