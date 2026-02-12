Representação

Um grupo de moradores de São José dos Campos solicitou que o Ministério Público apure possíveis irregularidades no leilão de uma área com equipamentos do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Tecelagem Parahyba, com um total de 521 mil metros quadrados, na região norte da cidade, que está previsto para 17 de abril, com lance inicial de R$ 195 milhões.

Gaema

A representação, feita por integrantes da Fanvap (Frente Ambientalista do Vale do Paraíba) e do Movimento 'O Parque é Nosso', foi encaminhada ao Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), que é um braço do MP.