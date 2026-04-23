Bom, mas nenhuma pergunta dessa se enquadra à minha necessidade. Você pode fazer a pergunta de uma forma muito simples na área da consulta personalizada. Você pode fazer escrita ou falada, porque você pode gravar e não precisa se preocupar com os termos da pergunta, porque a inteligência, antes de ir ao banco de dados fazer a consulta, ela transforma aquela pergunta numa linguagem mais adequada à consulta, ao conteúdo jurídico.

Então, não precisa um PhD formado em direito para fazer essa pergunta. Eu costumo dizer, essa ferramenta é muito prática, por exemplo, para um vereador. Que é gente do povo, que foi eleito e que está cuidando dos interesses do povo e que de repente não tem uma formação jurídica, mas ele pode fazer a pergunta que ele quiser, endereçar a ferramenta da forma mais simples que ele achar que deve fazer, que a ferramenta vai cuidar do restante. A plataforma está preparada para isso.

Quando você submete uma pergunta dessa, o parecer primeiro vai percorrer as normas jurídicas da cidade em que você selecionou. Vamos dizer que você tenha selecionado São José dos Campos. Se você for ao site da prefeitura de São José dos Campos, lá tem 15.881 normas disponíveis.