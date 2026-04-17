18 de abril de 2026
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CONVOCAÇÃO

Câmara de Taubaté adia oitiva de servidora da saúde para o dia 30

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura seria ouvida nessa sexta-feira sobre temas como a falta de contratação de médicos, mas servidora está de licença
Gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura seria ouvida nessa sexta-feira sobre temas como a falta de contratação de médicos, mas servidora está de licença

Convocação
A Câmara de Taubaté reagendou para o dia 30 de abril, a partir das 14h30, a oitiva da gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado.

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Adiamento
Mônica seria ouvida nessa sexta-feira (17), a partir das 14h30, mas a Prefeitura comunicou à Câmara que a servidora está de licença médica, com previsão de retorno no próximo dia 27.

Requerimento
Proposta pelo vereador Moises Pirulito (PL), que não integra a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a convocação da servidora foi aprovada por unanimidade pela Câmara em outubro do ano passado.

Temas
Entre os temas que serão questionados estão a falta de contratação de médicos e outros profissionais da área, as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde, os impactos para a população e denúncias relacionadas à atenção básica.

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