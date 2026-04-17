Convocação

A Câmara de Taubaté reagendou para o dia 30 de abril, a partir das 14h30, a oitiva da gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado.

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Adiamento

Mônica seria ouvida nessa sexta-feira (17), a partir das 14h30, mas a Prefeitura comunicou à Câmara que a servidora está de licença médica, com previsão de retorno no próximo dia 27.