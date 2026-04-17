A greve de trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) em São José dos Campos, que chegou ao quinto dia nesta sexta-feira (17), começa a afetar serviços prestados à população, como coleta de lixo, varrição e manutenção de áreas verdes.

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Além dos profissionais da limpeza pública, parte dos atendentes da Central 156 também aderiu à paralisação. Nesta sexta-feira (17), eles realizaram uma caminhada até o Paço Municipal para protestar contra a empresa. A Prefeitura disse que o movimento teve baixa adesão.