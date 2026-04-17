Se você gosta de moda, provavelmente você lembra do filme O Diabo Veste Prada. Um filme que marcou uma geração de fashionistas e que mostrou que roupa nunca é só roupa.

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Agora 20 anos depois, aguardamos ansiosamente a continuação. E a pergunta que eu faço é: o que será que mudou em relação ao estilo das personagens e principalmente na forma de se posicionar? Porque de lá pra cá não foi só a moda que evoluiu – as mulheres também.